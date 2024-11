Tvplay.it - Lazio, che tegola per Baroni: l’infortunio è una mazzata terribile

Ore di apprensione per il tecnico biancocelesti, rischia di stare fermo un bel po’: i dettagli.Ladi Marcoè forse la più grande sorpresa italiana di questa prima parte di stagione. Dopo 12 giornate di Serie A i biancocelesti si trovano al quinto posto in campionato (a pari punti con l’Inter al secondo posto) con 25 reti segnate, il terzo miglior attacco. Già, a meno della metà delle partite giocate, più della metà delle reti della scorsa stagione, chiusa con 49 gol fatti., cheperè una(LaPresse) tvplay.itIn Europa League, poi, il vero exploit della. Quattro partite, quattro vittorie, undici reti segnate e soltanto due subite per un clamoroso primo posto davanti a squadre come Ajax e Galatasaray. Una vera e propria partenza a fionda che, però, adesso necessita di una serie di conferme.