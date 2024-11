Davidemaggio.it - La Talpa 4, diretta terza puntata: eliminata Elisa Di Francisca

Anticipazionidi lunedì 18 novembre 2024Su Canale 5, Diletta Leotta conduce ladella quarta edizione de La. Qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì per seguire e aggiornare intutto ciò che accade nel corso della serata.Al momento, sono due le ‘vittime della’: Ludovica Frasca,nella prima, e Marco Melandri, che ha dovuto lasciare il gioco lo scorso lunedì. I concorrenti rimati sono quindi otto: Lucilla Agosti,Di, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Muller & Veronica Peparini (che giocano in coppia), Andrea Preti e Gilles Rocca. Tra di loro si nasconde anche la, che come sottolineato dal regolamento non vince nulla.Diverse le prove che attendono i concorrenti.