La Sanità italiana è allo stremo domani scioperano medici e infermieri | a rischio 12 milioni di prestazioni sanitarie

Lanotiziagiornale.it - La Sanità italiana è allo stremo, domani scioperano medici e infermieri: a rischio 1,2 milioni di prestazioni sanitarie

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Davanti allache èe le poche risposte da parte della politica,incroceranno le braccia. Per effetto dello sciopero nazionale di 24 ore, ben 1,2dipotrebbero saltare. Atutti i servizi, compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici (circa 15mila quelli programmati che potrebbero essere rinviati), le visite specialistiche (100 mila), i servizi assistenziali e lestiche ed ostetriche, anche a domicilio, e gli esami radiografici (50mila). Saranno in ogni caso garantite led’urgenza.Lo sciopero, proclamato daie dirigenti sanitari di Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e daglied altre professionidel Nursing Up, al quale hanno aderito anche numerose altre sigle, inizia alle 00.