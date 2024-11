La politica double face degli Stati Uniti

Leggi su Ildenaro.it

Anche chi siede solo a fine di giornata lavorativa che comunque ha stancato il suo cervello, magari mentre si accinge a cenare da solo o in compagnia, sarà stato interessato dai tratti salienti di uno dei tanti telegiornali che vanno in onda la sera. Anche solo dai titoli, che durano una piccolissima frazione di tempo dell’intero notiziari, in questi ultimi giorni avranno quasi certamente aggiunto incredulità all’ansia che accompagna ormai da tempo gli abitues di quelle trasmissioni. Capita così di dover apprendere, seppure non senza fastidio, che il presidente replayUSA Donald Trump, in versione ancien règime, che è perfettamente in linea con la sua impostazione, riveli, in pubblico e in via ufficiale, la reale portata dei programmi suoi e del suo team.Tanto sia per quanto concerne lainterna, sia per le scelte in via di elaborazione per quel che riguarda quella estera.