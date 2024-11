Nerdpool.it - Kaos Tech a Cartoomics – Milan Games Week 2024: Esclusive imperdibili, in fiera e online

sarà presente a, l’evento più atteso per gli appassionati di fumetti, gaming e cultura pop. Gli amanti del collezionismo e delle statuepotranno trovarli presso il Padiglione 9, Stand L 24, un vero punto di riferimento per le novità più ricercate.Infinite Statue in anteprima esclusivaporterà al’intera esposizione di Infinite Statue, con figure inedite disponibili in anteprima esclusiva di una settimana. Tra le opere esposte, si potranno ammirare personaggi iconici della comicità e del cinema italiano anni ’80, come Lino Banfi, un tributo imperdibile per gli appassionati di cultura vintage.Magneto: un’esclusiva per l’EuropaUn’altra grande novità è rappresentata dalla statua di Magneto, un’esclusiva distribuita in tutta Europa.