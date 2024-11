Formiche.net - In cerca del dialogo. Ecco il Festival del Cinema Europeo di Lecce

Se volessimore una anima filosofica, fil rouge in grado di unire più di uno dei dieci film in concorso alla XXVdeldi(ideato e diretto da Alberto La Monica, coadiuvato nella selezione dei film da Luigi La Monica), è sicuramente quella dialogica, ossia quella “filosofia del” che ha animato tutto il nostro Novecento. Ildel terzo millennio è sempre più chiamato a raccontare la crisi del soggetto in una Europa attraversata da un secondo esistenzialismo, da un disagio nietzschiano del vivere quotidiano: tra instabilità economiche planetarie, alterazione dell’habitat naturale, nuove povertà, digitalizzazione accelerata. Tutto, inoltre, per il Vecchio continente, tra i poli storici di due assurdi conflitti: la guerra dei Balcani e l’inizio della guerra russo-ucraina.