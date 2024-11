Ilnapolista.it - Ilary denuncia Totti: «Ha lasciato sola nostra figlia a casa»

È guerra tra FrancescoBlasi, come riporta il Messaggero, c’è unapresentata dalla conduttrice televisiva contro l’ex marito per abbandono di minore.Secondoinfatti il campione giallorosso avrebbeinlaIsabel, che oggi ha 8 anni. La madre se ne sarebbe accorta facendo una video-chiamata con la bambina, scoprendo che non c’era il padre insieme a lei. Ha telefonato alla polizia e nell’abitazione sono arrivati gli agenti del commissariato di Ponte Milvio, che, stando a quanto riferisce la difesa dell’ex capitano, hanno trovato la baby sitter. I pm della Capitale dovranno verificare se effettivamente quel giorno insieme alla bambina ci fosse un adulto. In caso, invece, dovesse emergere che si tratta di accuse infondate e pretestuose, lo storico numero 10 giallorosso potrebbe decidere di querelare la ex per calunnia.