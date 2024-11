Il provino durante la chemio Amici è morta Antonia | aveva solo 25 anni Fan in lacrime

Leggi su Caffeinamagazine.it

Capasso, conosciuta da tutti come Cassandra, è purtroppo scomparsa all’età di 25dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Originaria di Frattamaggiore, un comune della provincia di Napoli, la sua storia ha colpito il cuore di molti, nonper la sua malattia, ma anche per il suo straordinario talento musicale e il sogno di partecipare al talent show “di Maria De Filippi“. Cassandra ha conquistato il web con la sua interpretazione del brano “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys, un momento che ha toccato profondamente gli spettatori.>> “Da riserva a prima scelta”.24 ha già la sua vincitrice moraleIl suo video, pubblicatoil lockdown del 2020, ha fatto il giro dei social media e ha attirato l’attenzione su di lei, mostrando nonla sua voce potente ma anche la sua determinazione a non arrendersi nonostante le avversità.