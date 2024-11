Notizie.com - Il 2025 è sempre più vicino: WhatsApp lo celebra così

L’anno nuovo è alle porte: manca poco meno di un mese e mezzo aled emergono dettagli su comelo celebrerà., la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, si prepara ad accogliere il nuovo anno con una serie di novità che promettono di rendere l’esperienza degli utenti ancora più coinvolgente e divertente. Tra queste, spicca l’introduzione dei coriandoli animati nelle chat, una funzionalità pensata per aggiungere un tocco festoso alle conversazioni durante i festeggiamenti di Capodanno.Come ha decisodire l’anno nuovo? – notizie.comSecondo quanto riportato da WABetaInfo, portale specializzato in notizie relative a, la nuova funzione permetterà agli utenti di inviare reazioni animate all’interno delle chat. Utilizzando determinate parole chiave legate ai festeggiamenti, come “Buon Anno Nuovo“, lo schermo si riempirà di coriandoli colorati che cadranno dall’alto, creando un effetto visivo unico etivo.