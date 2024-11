Lanotiziagiornale.it - Il 2% del Pil per la Difesa non basta più: ora l’Europa vuole andare oltre

L’aveva già detto il segretario della Nato, Mark Rutte. Ora lo sostengono anche i ministeri degli Esteri dei big d’Europa, Italia compresa: bisognail 2% del Pil per la spesa militare. Nella riunione di Varsavia, i ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito hanno ribadito, in occasione dei mille giorni dall’invasione russa dell’Ucraina, la necessità di “rafforzare la Nato aumentando la spesa per la sicurezza e la”. In linea con gli impegni già assunti, ma considerando anche che “in molti casi sarà necessaria una spesa superiore al 2% del Pil”.Un impegno ritenuto “imperativo” nella dichiarazione congiunta rilasciata al termine del vertice. Stesso messaggio ribadito da Rutte, secondo cui “non è sufficiente” raggiungere il 2% per la spesa in armi.