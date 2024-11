Biccy.it - Gli indizi della terza puntata: ecco chi potrebbe essere la Talpa

Lade Laè andata in onda e i concorrenti sono stati chiamati a svolgere altre prove: c’è stato il tuffo nel lago dal ponte e la prova del fuoco e del ghiaccio. E la, molto probabilmente, ha lasciato altri. La mia principaleata dopo questaè diventata Lucilla Agosti (nella prima è stata Marina La Rosa, nella seconda Elisa Di Francisca). Nel dubbio, sicuramente non è la citata Elisa che è stata lavittima de La.Elisa Di Francisca è lavittima de #La! pic.twitter.com/cHFm1jm1Ln— Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 18, 2024Questi glidati nel corso:– le cose non sono sempre come sembrano, guarda dove gli altri non guardano– cerca dove meno te lo aspetti, a volte il segreto è nel posto più semplice– chi nasconde il suo vero volto?– lascava in profondità, ma anche in superficie si possono trovare le risposte– il sole rivela ombre, ma è nelle ombre che lasi nasconde– io sono la, lasono io– abbiamo due cose in comuneChi è La? Glidelle prime due puntateAlessandro Egger– Ha dichiarato dimolto bravo a mantenere un segreto.