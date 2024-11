Ilfattoquotidiano.it - Genova, inchiesta su feste a luci rosse: l’ex vicepresidente della Regione Piana non era tra i clienti

La Procura dichiude le indagini sullea base di cocaina ed escort, un fascicolo che aveva fatto tremare un bel pezzo di città. Ma più dei nomi contenuti nel provvedimento, a balzare agli occhi in questo caso è il nome che manca: negli atti conclusivi dell’non c’è più alcun riferimento ad Alessandro, exLiguria, poi reggente dopo l’arresto di Giovanni Toti, e oggi neoassessore fresco di nomina nella nuova giunta di Marco Bucci., mai indagato, era stato tirato in ballo come presunto cliente di escort, indicato da una di loro, Jessica Nikolic, a sua volta indagata per sfruttamentoprostituzione ed estorsione, che lo aveva riconosciuto come uno dei beneficiari delle prestazioni sessuali. Un’accusa che il diretto interessato aveva respinto con tutte le sue forze: “Sono totalmente estraneo”, aveva detto, paragonando il proprio caso a quello di Enzo Tortora.