Oasport.it - Gelo a Malaga: Nadal cede a Van de Zandschulp in Coppa Davis. Spagna-OIanda 0-1

Ci ha provato con la consueta voglia di non mollare e con l’anima Rafa, ma non è bastato. Il livello del maiorchino, come nelle altre occasioni in stagione, è apparso piuttosto deficitario: specie con il dritto negli scambi da fondocampo non è riuscito a fare la differenza, ha colpito spesso corto e Botic van deè riuscito a rimanere sovente in controllo del palleggio.Van devince con un doppio 6-4 in un’ora e cinquanta minuti di gioco in un match controllato dal n.80 del mondo: l’olandese ha patito un po’ la pressione specie al servizio, basti pensare che ha commesso ben nove doppi falli di cui tre in un game nel primo game al servizio nel primo set, ma nel complesso ha giocato a un livello decisamente più alto rispetto a quello espresso danon è riuscito mai a incidere in risposta, non ha trovato le armi per contrastare la prima di van dee per far partire il palleggio, tirando sempre troppo corto ed esponendosi alle sortite nei pressi della rete del neerlandese.