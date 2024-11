Lanazione.it - Firenze, laurea magistrale honoris causa alla regista Margarethe von Trotta

, 18 novembre 2024 - L’Università diconferisce lain “Lingue e Letterature europee e americane”tedescavon. La cerimonia si terrà venerdì 22 novembre in Aula Magna (piazza San Marco 4 – ore 11). Saranno presenti – tra gli altri – la rettrice Alessandra Petrucci, la direttrice del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Vanna Boffo, il delegato al Bilancio e coordinamento della partecipazione dell’Università agli Its Enrico Marone e il presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Giovanni Zago. Terrà la laudatio il docente di Letteratura tedesca del FORLILPSI Matteo Galli. Nata a Berlino nel 1942,vonha diretto 26 film, molti dei quali incentrati su figure – soprattutto donne – chiave della cultura tedesca, come Hildegard von Bingen, Hannah Arendt, Rosa Luxemburg e Ingeborg Bachmann.