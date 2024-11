Entra per Federica Grande Fratello colpo di scena | lei non sa niente e nemmeno Stefano e Alfonso

Leggi su Caffeinamagazine.it

È sicuramente più attesa del solito la nuova puntata del. A una settimana di distanza dall’ultima, martedì 19 novembre 2024 torna in onda, in prima serata su Canale5, il reality condotto daSignorini e che vede la presenza in studio anche di Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Si parlerà sicuramente di Lorenzo Spolverato, che negli ultimi giorni è finito nell’occhio del ciclone per i suoi atteggiamenti giudicati troppo aggressivi.E poi delle prime liti del modello con Shaila Gatta, del nuovo rapporto tra Javier Martinez e Helena Prestes e ovviamente anche del triangolo che come previsto si è formato traPetagna,D’Apice eTediosi. Ci sarà anche una sorpresa per Yulia, che riabbraccerà la mamma. E poi il televoto, certo, e le successive nomination, che portano sempre scompiglio in casa.