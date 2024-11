Elezioni in Emilia-Romagna e Umbria Renzi festeggia | Con Iv si vince E avverte Schlein | Se ascolti Travaglio perdi – Il video

Leggi su Open.online

All’indomani delle vittorie del centrosinistra alle regionali di, l’analisi politica di Matteoè quanto più secca possibile. O per dirla con le sue parole «politicamente tranchant». Secondo il leader di Italia Viva, il fulcro della questione risiede totalmente nel Partito democratico e nella sua gestione. «Non mi permetto di dare suggerimenti a Elly», ha dettodurante la conferenza stampa al Senato. «Ma, cara Elly, se segui quello che ha detto Ellyvinci le. Se invecequello che ti dicono Marcoe gli altri, allora si perde lecome è successo in Liguria». Il riferimento è al direttore del Fatto quotidiano e alla questione dei veti: «Se non li mettiamo, il centrosinistra è in maggioranza nel Paese», è il giudizio chiaro del presidente di Iv.