Eletti in Regione Emilia Romagna | la lista completa

Bologna, 18 novembre 2024 – Dopo l’elezione di Michele de Pascale alla presidenza della, prende forma anche quella che sarà la prossima Assemblea legislativa dell’. Il nuovo governatore potrà contare su una maggioranza di 33 seggi: 27 al Pd, 3 ad Alleanza Verdi Sinistra, 2 a Civici con de Pascale e uno al Movimento 5 Stelle. Quindici i seggi del centrodestra: 11 a Fratelli d'Italia, 2 a Forza Italia, uno alla Lega e uno alla Rete Civica). Tuttavia, qualora qualcuno deglifosse nominato nella giunta di de Pascale, si procederà con degli scorrimenti per definire laufficiale di chi diventerà consigliere regionale. Irene Priolo, presidente facente funzioni delladopo le dimissioni di Stefano Bonaccini. A destra, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale Glicircoscrizione per circoscrizione Bologna Modena ReggioParma Forlì-Cesena Piacenza Ferrara Ravenna Rimini I due seggi in più Bologna Isabella Conti (Pd, 19.