Crotone, sottoscritto il protocollo tra comune e questura che previene atti persecutori e violenza domestica

A sottoscrivere l’atto, nella sala consiliare “Falcone, Borsellino” il questore Marco Giambra e il sindaco Vincenzo VocePresenti l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi che ha seguito l’iter amministrativo, il dirigente del settore Francesco Marano, la funzionaria Alessandra Mesoraca, Maria Rizzo referente per lo sportello, la psicologa Elvira Anania e le assistenti sociali e le educatrici dell’EntePresenti l’assessore alla Legalità Rossella Parise e il dirigente della Divisione Polizia Anticrimine Enrico Palermo.Presente, inoltre, la presidente della III Commissione Consiliare Antonella Passalacqua.Nello specifico ilsi propone una stretta collaborazione tra lae il servizio sociale dell’Ente in materia die stalkingIn particolare lafornirà ai destinatari dell’ammonimento, per il tramite degli Uffici di Polizia presenti sul territorio e provincia, i riferimenti del Servizio Sociale, agevolando il contatto tra questo e l’ammonito a cui verrà fornito, in sede di notifica, un modulo nel quale sono riportati i dati del Servizio stesso.