Gaeta.it - Cresce la preoccupazione per le bollette energetiche: il 54% degli italiani usa i risparmi

Il numeronte delle spesesta mettendo a dura prova le finanze. Un recente report dell'azienda svedese Aira, specializzata in tecnologie per l'energia pulita, rivela che oltre la metà della popolazione italiana ricorre ai propriper far fronte alle. La ricerca offre uno spaccato interessante delle abitudini di consumo energetico in Italia, affrontando anche le strategie messe in atto dalle famiglie per vivere in modo più sostenibile. Il report si intitola "L'eraeco-curiosi: si può vivere in modo più sostenibile spendendo meno?" e analizza non solo l'Italia, ma anche la situazione energetica in Germania e Regno Unito.L'impatto dei costi energetici sulle famiglieL'89% dei proprietari di casa in Italia afferma di sentire l'impatto dell'aumento dei costi energetici in modo significativo.