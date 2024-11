Oasport.it - Chi sono le giocatrici della Slovacchia che affronteranno l’Italia in BJK Cup: Sramkova in stato di grazia

per il secondo anno consecutivo è in finaleBillie Jean King Cup e le ragazze di Tathiana Garbin avranno una chance più ghiotta rispetto all’anno scorso di vincere il titolo: l’avversaria in finale sarà la sorpresa, che è passata per sfide difficili contro Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna, superandole a pieni voti specie nel primo e nel terzo caso, quando erano sfavorite.La punta di diamante è sicuramente Rebecca: classe 1996, la giocatrice di Bratislava sembrava destinata già a esplodere da quest’anno, ha incontrato diverse difficoltà nella maturazione, ma nel finale di questa stagione sembra essere svoltata la sua carriera. Basti pensare che dopo lo US Open ha raggiunto la finale a Monastir, ha vinto a Hua Hin, ha fatto terzo turno a Pechino, finale a Jiujiang e in queste finali di Billie Jean King Cup ha battuto Tomljanovic, Collins e Boulter.