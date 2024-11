C’è lo sciopero dei medici a rischio 12 milioni di prestazioni

Lopinionista.it - C’è lo sciopero dei medici, a rischio 1,2 milioni di prestazioni

ROMA – Sono 1,2lesanitarie che potrebbero saltare per lonazionale di 24 ore dei, dirigenti sanitari, infermieri e altre professioni sanitarie indetto per mercoledì 20 novembre. Lo riferiscono Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e gli infermieri e altre professioni sanitarie del Nursing Up che hanno proclamato l’astensione e che manifestano domani a Roma alle 12 in Piazza SS Apostoli. “A– dicono le sigle sindacali – tutti i servizi di assistenza, esami radiografici (50mila), 15mila interventi chirurgici programmati e 100mila visite specialistiche. Garantite led’urgenza”.I principali motivi della protesta, sottolineano Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e gli infermieri ed altre professioni sanitarie del Nursing Up, toccano i contratti di lavoro, compresi quelli dell’ospedalità privata, a cui “vengono assegnate risorse assolutamente insufficienti”; mancata detassazione di una parte della retribuzione; mancata attuazione della normativa sulla depenalizzazione dell’atto medico e sanitario; esiguo e intempestivo incremento dell’indennità di specificità infermieristica, senza estensione alle ostetriche.