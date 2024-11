Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Giorgio Furlani ha un “tesoro” da 60 milioni da investire per vincere

Leggi su Dailymilan.it

Le operazioni in prestito fatta daldurante ilestivo potrebbe far ricavare aun vero “”Ilha un tesoretto, anzi un interoda prendere e spendere. Un vero. Basta pensare ad Adli, Vasquez, Saelemaekers, Kalulu, Pobega, Colombo, Romero, Lazetic e anche Pellegrino. Undal valore di almeno 60di euro.A Firenze Yacine Adli ha conquistato l’intera città con le sue giocate. E la Fiorentina è pronta a versare nelle casse rossonere 10di euro già a gennaio oltre i due versati come anticipo a fine mercato estivo. A voler chiudere e in fretta l’affare è anche l’Empoli che vuole riscattare il suo numero uno, Devis Vasquez, scartato con un po’ troppa facilità da Casa. Da questa operazione però RedBird incasserà solo 900mila euro più il 10% sulla futura vendita.