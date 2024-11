Tpi.it - Belve 2024 2025: quante puntate, durata e quando finisce

sono previste per? La nuova edizione dello show condotto da Francesca Fagnani, che vede grandi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo raccontarsi in maniera inedita tramite le sue graffianti interviste, è composta da cinque. Un’edizione che ci accompagnerà fino a poco prima di Natale, per un programma ormai cult di Rai 2, che va in onda in prima serata a partire dal 19 novembrealle ore 21.20. In tutto come detto sono previste 5. L’ultima è previste per il 17 dicembre. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare).Prima puntata: 19 novembreSeconda puntata: 26 novembreTerza puntata: 3 dicembreQuarta puntata: 10 dicembreQuinta puntata: 17 dicembreMa quanto dura () ogni puntata di? Ogni puntata del programma, come nelle scorse edizioni, durerà circa due ore, dalle ore 21,20 alle ore 23,20 (pause pubblicitarie incluse).