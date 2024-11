Sport.quotidiano.net - Atalanta, Lookman in lizza per il Pallone d’oro africano

Bergamo, 19 novembre 2024 – L’attaccante atalantino Ademola Olajedeè tra i cinque giocatori selezionati per il, il premio per il “Calciatoredell’anno”, che verrà assegnato il prossimo 16 dicembre. I candidati Il 27enne bomber, inglese di nascita e crescita ma nigeriano per via dell’origine dei genitori da quando ha 19 anni, è stato selezionato tra i cinque finalisti insieme al portiere sudRonwen Williams, al difensore marocchino Achraf Hakimi, all'ala ivoriana Simon Adingra e l'attaccante della Guinea Serhou Guirassy. epa11689586 Manchester City and Spain midfielder Rodri kisses the trophy after winning the Men's Ballon d'Or 2024 award at the Ballon d'Or 2024 ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, 28 October 2024. EPA/MOHAMMED BADRA, unico giocatoreselezionato un mese fa tra i 30 finalisti del2024, classificatosi 14° nella graduatoria finale, è il favorito per il premio di giocatoredell’anno a succedere al connazionale Osimhen trionfatore nel 2023 grazie all’annata dello scudetto con il Napoli.