Arrestato Antonio Anania, latitante colpito da condanna per mafia: Crotone nella morsa del crimine

Facebook WhatsAppTwitter Le forze dell’ordine continuano a intensificare i loro sforzilotta alla criminalità organizzata. È con questo obiettivo che all’alba di oggi, 51 anni, è statodai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dieradal 30 settembre e deve scontare una pena di 9 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione. La cattura avviene dopo un lungo periodo di indagini e comporta importanti ripercussioni sulla lotta alle cosche del.Il percorso giudiziario diè stato coinvolto in un processo che ha visto culminare le indagini della Direzione Distrettuale Antidi Catanzaro, collegato alla maxi operazione nota come ‘Stige’.