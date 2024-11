Ilfattoquotidiano.it - Alle Regionali vince il campo largo, terremoto a destra: dietro i sorrisi si vedono le crepe

Il risultato* è un successo netto delchecol 57,33% e soprattutto del Pd che raggiunge una percentuale elevata, passando dal 34,69% di Stefano Bonaccini nel 2020 al 41% di Michele De Pascale. Nello stesso tempo si registra un forte calo di votanti, dal 67,67% al 46,42%. Giàrecenti Europee si era manifestato un calo al 59%, in valori assoluti si è passati da 2.373.974 a 1.624.863 votanti, con una diminuzione di 749.111 voti espressi.Il Pd partito mattatore delle elezioni ha in realtà perso in valori assoluti (comprendendo la lista del presidente): da 874.567 a 675.670, cioè meno 199.000 voti. Ancheanza Verdi-Sinistra, che pure ha registrato un lieve incremento in percentuale, ha subito un calo di 46mila voti, pari al meno 39% dei precedenti. I più penalizzati sono i Cinquestelle, che passano da 102.