Anteprima24.it - Alessia non ce l’ha fatta: morta la giovane di Castellammare di Stabia

Tempo di lettura: < 1 minutoÉPiccirillo, la diciannovenne didicoinvolta domenica scorsa in un incidente a Vico Equense, sulla statale Sorrentina. Laera a bordo di una moto, guidata da un diciottenne, che – per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri – si è schiantata contro un muretto. Il ragazzo – pure lui didi– è morto sul colpo mentre la diciannovenne é stata trasferita nell’ospedale del Mare dove, nonostante i tentativi di salvarle la vita, non ceed èpoco fa. L'articolonon celadidiproviene da Anteprima24.it.