Agenzia delle Entrate: lettere del Fisco, 3 milioni di avvisi per correggere le irregolarità

Dal 2025, l’invierà 3didi conformità a partite IVA e privati per segnalare anomalie ofiscali. Questi, finalizzati a favorire l’adempimento spontaneo, non rappresentano accertamenti ma semplici segnalazioni. Leevidenzieranno discrepanze nelle dichiarazioni dei redditi o omissioni rispetto ai dati presenti nei database dell’. Il contribuente avrà 90 giorni per regolarizzare la propria posizione, evitando così contenziosi e approfittandoagevolazioni del ravvedimento operoso.nel mirino: cosa controlla l’Le comunicazioni riguarderanno liquidazioni periodiche IVA, dichiarazioni dei redditi di autonomi, imprese e dipendenti, comunicazioni ISA e discrepanze tra pagamenti elettronici e corrispettivi dichiarati.