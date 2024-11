Dailymilan.it - VIDEO – Milan, Demetrio Albertini: Paulo Fonseca non può giocare per lo scudetto…

Leggi su Dailymilan.it

si lascia andare sule in merito adice: non puòlo scudetto., ex centrocampista rossonero, durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio 2024, ha rilasciato queste parole ai nostri microfoni, parlando anche dal lavoro disulla panchina del.Suaggiunge: “Setroveremo nella lista dei migliori allenatori, vorrà dire che avrà vinto il campionato.mi sembra molto lineare, a volte da fuori giudichiamo quello che vorremmo e non quello che è realmente”.punge ile mistere dice che non puòper lo scudettohttps://www.daily.it/wp-content/uploads/2024/11/WhatsApp--2024-11-18-at-16.58.50-online--cutter.com.mp4non puòper lo scudetto.