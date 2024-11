Anteprima24.it - Tari: Avellino la meno costosa in Campania, tra le 20 italiane “promosse”

Tempo di lettura: 2 minutiCresce la spesa media sostenuta dalle famiglie per i rifiuti (€329 nel 2024, con un aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente) ma migliora anche la raccolta differenziata. Seppur con dieci anni di ritardo, finalmente nel 2022 si è superato l’obiettivo del 65% di rifiuti differenziati a livello nazionale: siamo al 65,2%, +1,2% rispetto al 2021. Al Sud si spende di più e si differenzia di, ma per la città disi registra una inversione di tendenza, anche rispetto agli altri capoluoghi campani.Sono i dati che emergono dal Rapporto 2024 dell’Osservatorio Prezzi effe di Cittadinanzattiva. L’indagine ha interessato leffe rifiuti applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2024, e ha preso come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri.