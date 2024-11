Lanazione.it - Sorpresi con hashish e cocaina, arrestati due tunisini

Arezzo, 18 novembre 2024 – Nella serata di venerdì, personale della Squadra mobile di Arezzo diretta da Davide Comito ha tratto in arresto due soggettinel corso di due diverse cessioni di sostanza stupefacente. Nello specifico, nell’ambito di specifici servizi volti al contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, il personale dell’ufficio investigativo, sul territorio per attività di osservazione, notava due soggetti uscire da uno stabile e muoversi in maniera circospetta nelle aree circostanti al palazzo, come se fossero in attesa di qualcuno. A questo punto il personale operante procedeva al controllo dei due, i quali, manifestando segni di nervosismo e di scarsa tranquillità, venivano quindi sottoposti a perquisizione personale. La perquisizione restituiva esito positivo in quanto uno dei due soggetti veniva trovato in possesso di diverse dosi di, mentre l’altro con addosso diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo