Romadailynews.it - Scontro tra volanti della Polizia a Roma: muore agente di 30 anni

Leggi su Romadailynews.it

L’incidente è avvenuto a Torrevecchia tra due pattuglie, coinvolti quattro feriti. Questa mattina in via dei Monfortani, zona Torrevecchia, si è verificato un tragico incidente tra duedi Stato.Le due auto si sono scontrate mentre una pattuglia era in transito per intervenire su una segnalazione di rissa e un’altra stava trasportando in questura un fermato proveniente dal distretto di Primavalle.L’impatto è stato violento e ha causato la morte sul colpo di un giovanedi 30. Nell’incidente sono rimasti feriti tre poliziotti, compreso il fermato che viaggiava su una delle.Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti prontamente gli agentiLocale diCapitale e i Carabinieri per eseguire i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente, attualmente ancora in fase di accertamento.