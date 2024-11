Tpi.it - Roma, incidente fra due volanti: muore un poliziotto di 32 anni, feriti due colleghi e un fermato

Undi 32è morto in unstradale tra duedella Polizia di Stato avvenuto all’alba di oggi, lunedì 18 novembre, a, nel quartiere Monte Mario. Nello schianto sono inoltre rimastiin modo grave due agenti e un uomo che era appena stato arrestato.Una poliziotta è stata trasportata all’ospedale San Camillo, il collega al Santo Spirito, mentre ilè stato portato al San Filippo Neri.Ilche ha perso la vita si chiamava Amar Kudin ed era un ex rugbista delle Fiamme Oro originario della Croazia. Lavorava al distretto Primavalle.Era a bordo della volante insieme a un collega e all’uomo arrestato. Sull’altra auto della Polizia coinvolta nell’c’era invece una pattuglia che si stava recando sul luogo di una rissa.Lo schianto è avvenuto poco dopo le 5 del mattino in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani.