Regionali in Umbria ha votato il 3779 per cento

Non arriva al 38 peralla chiusura dei seggi nel primo giorno di votazioni per lein. Secondo il dato definitivo del ministero dell'interno alle 23 di domenica si sono infatti recati alle urne il 37,79 perdegli aventi diritto. Un dato notevolmente più basso della consultazione del 2019 quando fu del 64,69. Allora tuttavia le votazioni si svolsero in solo giorno. I seggi riapriranno lunedì 7 e si potrà votare fino alle 15. Subito dopo avrà inizio lo scrutinio. Inl'affluenza è stata più alta in provincia di Perugia, 38,41, rispetto a quella di Terni, 35,97 per