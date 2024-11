Polonia Zielinski si difende dalle critiche | Non vedo problemi nella foto con Ronaldo

Leggi su Sportface.it

Il centrocampista dell’Inter e della, Piotr, è stato criticato per aver scattato una, insieme al compagno di nazionale Nicola Zalewski, con Cristianodopo la sconfitta della sua squadra per 5-1 contro il Portogallo. L’ex Napoli però si è difesoconferenza stampa in vista della sfida di Nations League contro la Scozia: “Io e Nicola ci siamo avvicinati e abbiamo scattato una. Nonalcun problema in questo. Non mi interessa cosa succede sui social media. Per me, Cristianoè uno dei migliori calciatori della storia. Ho perso la partita, quindi dovrei nascondermi in un angolo? Mi sono avvicinato, abbiamo scattato unae basta. Mi andava“.si: “Noncon” SportFace.