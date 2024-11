Ilfattoquotidiano.it - Pagamenti digitali aumentati del 65% rispetto al pre Covid: pesano per il 40% dei consumi. Italia ancora indietro rispetto alla media Ue

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Estrarre la tesserina anche per pagare un caffè non è più tabù.al prel’abitudine deglini a pagare con il bancomat è aumentata prepotentemente. E le periodiche proteste degli esercenti per le commissioni si sono acquietate. Il valore dei, pur crescendo da anni a doppia cifra, resta però inferiore a quello delle compravendite saldate in contanti. E la Penisola èagli ultimi posti nella classifica della Bce sul numero di transazioni pro capite con carta registrate nel 2023.Nel 2020, quando il governo Conte ha varato il “piano cashless” che puntava a incentivare la moneta elettronica in chiave anti evasione, icon carta nella Penisola si fermavano secondo l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano a 269 miliardi di euro, il 33% del totale.