Napoli Marangon | Contro l’Inter ho visto una squadra solida

Luciano, doppio ex die Roma, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. L’ex ha detto il suo parere sulla Nazionale, sulle sue esperienza a Roma ee sul momento delle squadre che si affronteranno Domenica sera. Di seguito le sue parole.: “Italia entrata in campo con un po’ di presunzione”Così l’ex calciatore: “L’Italia ieri ha perso perchè secondo me è entrata in campo con un po’ di presunzione l’ha pagata. In ogni caso aveva in mente di passare il turno e c’è sempre la possibilità di vincere la Nations League, che resta comunque una competizione creata dall’Uefa solo per fare business. Chi la vince non ha il posto assicurato al Mondiale, e a noi interessa partecipare ai prossimi Mondiali.”Sue RomaAncora: “Ho giocato sia nelche nella Roma e non fui confermato dagli azzurri perchè nel 1981 venni in prestito e alla fine del campionato Ferlaino non mi riscattò, perchè non mise la cifra necessaria.