Lanazione.it - Muratore ucciso, settimana cruciale. Atteso l’ultimo saluto a Salvatore

Leggi su Lanazione.it

quella che si apre oggi sul caso dell’omicidio diPostiglione, ilcon 50 coltellate in un parcheggio della zona industriale La Paciana. La novità attesa oggi è il probabile via libera per la riconsegna del corpo delalla famiglia, con il conseguente funerale che non dovrebbe avvenire prima di mercoledì. C’è attesa peral, che con ogni probabilità dovrebbe essere cremato, come dalle sue ultime volontà. La famiglia di Postiglione, con la moglie Graziella e i due figli maschi, è rappresentata dagli avvocati Alberto Maria e Lucrezia Onori, i quali hanno tutelato la famiglia, nominando anche un perito di parte nell’autopsia. Di Postiglione è stato sequestrato il cellulare e da lì dovranno arrivare indicazioni in relazione al rapporto dell’uomo con il suo giovane presunto assassino.