Morto Gino Morrone, ex cronista del Giorno. Fu il primo ad arrivare in piazza Fontana

Milano, 18 novembre 2024 – Il mondo del giornalismo italiano e, più nello specifico, “Il” piangono la scomparsa di Luigi, per tutti. Per il nostro quotidianoè stato una colonna: entrato come giovane– fu ilgiornalista adsulla scena della strage di, il 12 dicembre 1969 – divenne presto una delle firme più importanti. Successivamente venne scelto come capoe, in seguito, promosso a caporedattore centrale. Il profilo Originario di San Giovanni in Fiore, in Calabria, parì dal Sud Italia negli anni ‘60 per raggiunere Milano, intenzionato a perseguire il sogno di affermarsi come giornalista. Con lui Franco Abruzzo, a lungo presidente dell’Ordine dei giornalisti lombardo, e Salvatore Scarpino, deceduto nel 2018, una vita al Giornale di Indro Montanelli.