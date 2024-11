Sport.quotidiano.net - Montespertoli, occasione sprecata. Con la Massese un pari che va stretto

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Biotti, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi (76’ Gasparri), Anichini, Lotti, Maltomini, Biliotti (80’ Cremonini). A disp.: Romano, Biagi, Conti, Liberati, Asara, Mangani, Lensi. All.: Sarti.: Mariani, Mapelli, Quilici, Brizzi (59’ Lorenzini), Romiti (48’ Cecilia), Bossini (66’ Favret), Bertipagani (65’ Bartolomei), Costanzo, Buffa, Anich, Goh (76’ Pasquini). A disp.: Cozzolino, Banti, Nannipieri, Lazzini. All.: Pisciotta. Arbitro: Giovannini di Prato (assistenti Rama di Livorno e La Veneziana di Viareggio). Reti: 10’ Biliotti; 74’ Mapelli.– Bella partita al Molino del Ponte di Baccaiano, dovesi spartiscono la posta in palio. Un risultato che vaperò ai padroni di casa, capaci di tenere con autorità il campo per larghi tratti dell’incontro, concedendo poco agli avversari e rendendosi invece pericolosi dalle parti di Mariani in più circostanze.