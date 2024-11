Iodonna.it - Mentre Hazar combatte tra la vita e la morte, madre e figlia arrivano ai ferri corti

La tensione è ai massimi livelli tra i protagonisti di Hercai. La puntata in onda stasera alle 21.30 su Real Time promette un tutti contro tutti. Stavolta lo scontro non è soltanto tra gli Aslanbey e i Sadoglu, ma anche all’interno delle stesse famiglie.tra lae la, infatti, genitori, fratelli e figli non fanno che recriminare colpe e responsabilità a vicenda. Per Miran e Reyyan diventa sempre più difficile navigare in mezzo alla tempesta. Novembre 2024, le serie e i film da vedere su Netflix X Leggi anche › “Hercai”: nella puntata di staserarischia di morire, ma Miran lo salva Dunque la trama della serie turca si fa sempre più ingarbugliata, ma cominciano a emergere anche scottanti verità dal passato.