Margaret Spada, oggi i funerali: la rivelazione delle amiche sull'operazione al naso

Social.: laal. La 22enneè morta il 7 novembre 2024 a Roma dopo un intervento di rinoplastica in uno studio medico dell'Eur, risultato non autorizzato. Stando a quanto emerso dall'autopsia, la ragazza non sarebbe stata prontamente rianimata. In questo momento si stanno svolgendo idinella chiesa di Sant'Alfio, a Lentini, in provincia di Siracusa. In queste ore si stanno svolgendo idi, la ragazza di 22 anni morta in seguito alle complicazioni di un intervento di rinoplastica per il quale si era affidata a un chirurgo di Roma non autorizzato.