Lusso | l’utility da prima a ora

Iltratta dell’innovazione del prodotto pur sempre rispettando la sua storia e quella dei brand che lo rappresentano. Questo è ben visibile negli ultimi tempi, in cui il capo su è avvicinato ad un concetto contemporaneo di ‘’utilità’’. Da questo prendere formanel luxury, che nelle ultime collezioni è cresciuto sia in termini produttivi che di lavorazioni ed innovazioni.: la crescita del concetto di uso nell’abito– Photo Credits elle.comIl percorso delè sempre stato, e continua ad esserlo, quello di crescita che vuol dire aprirsi a possibili innovazioni. Dall’uso di nuovi materiali alla produzione tessile, ilinveste sulla funzione del capo con un accurato studio estetico della società moderna. Ma non solo, anche della sua vita quotidiana. Ancora una volta il consumatore è l’obiettivo dei brand che costruisco un prodotto ideato dal contatto tra utilità ed immagine.