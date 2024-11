Thesocialpost.it - Ludovica Muccio morta a 17 anni, le prime ipotesi: «Probabile emorragia esofagea»

, una giovane di 17, giaceva a letto da venerdì a causa di febbre e tonsillite. Si trattava di una situazione piuttosto comune durante la stagione invernale. Era stata consigliata di assumere un antibiotico per combattere le placche in gola, sospettate di essere di origine batterica. Questa mattina, i familiari, andati a svegliarla, hanno scoperto che la ragazza non era cosciente e non rispondeva. Il soccorso è stato immediato: è stata chiamata un’ambulanza, i paramedici sono accorsi con sirene accese e hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.era deceduta.Leggi anche: Addio Antonia Capasso: si è spenta a 25la cantante che aveva emozionato l’ItaliaLevalutazioni da parte dei sanitari ipotizzano un’da varice, ma sarà l’inchiesta avviata dal pm di turno presso il Tribunale di Lecce, Luigi Mastroniani, a fare chiarezza sulle circostanze del decesso.