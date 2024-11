Gaeta.it - Luca Lucci, capo ultrà milanista, arrestato per traffico internazionale di droga

, figura già nota nel panorama calcistico comedel Milan, si trova di nuovo al centro di un'inchiesta complessa. Questa volta, la Direzione Distrettuale Antimafia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti. L'indagine si focalizza su un'associazione legata alla cosca Barbaro della 'ndrangheta, accusata didi oltre 2 tonnellate di stupefacenti, con un'operazione che ha coinvolto regioni come Lombardia e Calabria.il profilo die gli sviluppi precedentinon è un nome qualsiasi nei circoli calcistici, specialmente a Milano. Come leader degli ultras rossoneri, ha attirato l'attenzione non solo per il suo attivismo nel supporto alla squadra, ma anche per il suo coinvolgimento in situazioni controversi.