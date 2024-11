Lovelovelove You, per il brand di gioielli di Angela Robusti private sale a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

You, ildidiapproda acon unaMy Travel Dream da non perdere. Mercoledì 20 novembre per tutta la giornata gliospiti invitati saranno accolti in un contesto esclusivo e immersi in una luminosa christmasexperience presso l’elegante Hotel de Bonart Naples (ex The Britannique Naples) di corsoVittorio Emanuele 133. Qui avranno la possibilità di ammirare da vicino e in anteprimaassoluta, la nuova collezione declinata inluxury da indossare sempre, soprattutto inviaggio.Una produzione quella dinata dal desiderio di combinare le sue passioni,l’organizzazione di eventi nel ruolo di wedding planner e l’amore per i, belli escenografici da proporre alle sue spose e soprattutto easy to wear.Si tratta infatti di altissima bigiotteria selezionata che replica parure preziose e importanti eche viene incontro alle esigenze delle donne di oggi che, per lavoro o per necessità sitrovano spesso a dover viaggiare; per tutte le donne che non vogliono rinunciare allo sfiziodi un luminoso gioiello ma che lo vogliono indossare nella sicurezza di non aprire leproprie cassette di sicurezza, questa è la collezione perfetta.