Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek 6-3, 4-6, Italia-Polonia 1-0 BJK Cup in DIRETTA: si va al terzo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUP21.12 Toilet break per.21.11 Comunque questo singolare non è finito. C’è unset da giocare a testa alta, provandoci sino in fondo.21.10 Ricordiamo che la fatica di questo match (siamo già ad un’ora e 40 minuti.) potrebbe incidere sul successivo doppio.lo giocherà al 100%,non è iscritta per ora, ma abbiamo la sensazione che verrà schierata, come peraltro accaduto contro la Repubblica Ceca.21.09 Da metà del secondo setha decisamente cambiato passo.ha retto bene, ma paga le tante palle break non sfruttate all’inizio del parziale, un paio delle quali sfumate con errori evitabili.4-6 In rete il rovescio diin uscita dal servizio. Si va al