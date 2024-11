Lanazione.it - Laboratorio creativo cinematografico in Toscana con Víctor Erice

Arezzo, 18 novembre 2024 – Giovedì 21 novembre alle 11 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale di Monte San Savino, si terrà la conferenza stampa di presentazione del, un workshop di dieci giorni che, per la prima volta in Val di Chiana, offrirà un’opportunità formativa unica per cineasti emergenti e appassionati di cinema provenienti da tutto il mondo. Il, che si svolgerà dal 23 novembre al 3 dicembre a Monte San Savino, sarà guidato da, maestro acclamato del cinema spagnolo, e vedrà la partecipazione di giovani talenti internazionali. L’iniziativa rappresenta una full immersion teorica e pratica, in cui i partecipanti realizzeranno cortometraggi ispirati alle tradizioni, ai paesaggi e alla cultura del territorio, trasformando il borgo in un crocevia di creatività e narrazione cinematografica.