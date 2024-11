Lapresse.it - La giornalista Terranova a ‘L’Aria Che Tira’: “Io non sono antifascista”

“Io non“. Lo ha detto e ribadito aChe Tira‘ su La7 aAnnalisa. Lo ha poi ribadito più volte mentre era ospite in studio da Parenzo, tanto che Pedullà del Movimento 5 Stelle ha abbandonato il collegamento dicendo che è il momento che ognuno “parli con i suoi” e che lui, con una persona che si dichiarava, non voleva parlare. Lei lo ha ribadito più volte, quando è stato detto “tutti a questo tavolo siamo antifascisti” lei ha detto “no, io non”.lo ha accusato di usare toni inappropriati e di non essere democratico, dopodiché ha detto a Parenzo “se non mi vuole più invitare non mi taglierò le vene”.