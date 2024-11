Sport.quotidiano.net - Inter, parla l’infortunato Calhanoglu: “Spero di esserci già col Verona”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arrivano novità dal ritiro della Turchia riguardo alle condizioni di Hakan, infortunatosi nel corso della gara contro il Galles di sabato scorso. A fornirle è direttamente il regista di Inzaghi. “Dopo la partita i dirigenti nerazzurri hanno chiamato direttamente me e il nostro allenatore – raccontain conferenza stampa –. Ho scelto di restare qui, ma purtroppo domani non potrò prendere parte alla partita. Il mio vecchio infortunio si è fatto risentire, ma non è una situazione grave e non ho dolori.di essere in campo con l'già nel match di". La Turchia ha infatti domani un'importante gara in casa del Montenegro, a cuinon parteciperà. Negli ultimi due giorni si è già dedicato alle terapie del caso e dopo la prossima gara tornerà a disposizione del club.